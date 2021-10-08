Латвия объявила локдаун из-за коронавируса

Латвия ввела чрезвычайное положение на три месяца. Ситуация в стране складывается не лучшим образом из-за высоких темпов распространения коронавируса.

"KVP принимает решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Латвии на 3 месяца", — написал в своём Twitter-аккаунте министр Талис Линкайтс.

По его сообщению, всё правительство и кабинет министров переходит на удалённую работу. Руководителям компаний призвали перевести сотрудников на режим хоум-офисов. Большую часть общественных мест планируют закрыть, а в социально важные объекты, такие как продуктовые магазины будут пускать исключительно по сертификатам о вакцинации.

В кабмине отметили, что новый всплеск коронавируса произошёл из-за антипрививочников.

"Мы полтора года боролись в стране с CoViD-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдёт до 90%", — заявили в правительстве.

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