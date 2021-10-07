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Читатели Express: США грозит судьба СССР

Мир

Читатели британского издания Express раскритиковали президента США Джо Байдена за просьбу, адресованную членам ОПЕК и России, не допустить дальнейшего роста цен на топливо и стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

Читатели Express: США грозит судьба СССР

Пользователь Reginald Hookline написал, что с приходом Байдена к власти нефте- и газонезависимая Америка превратилась в попрошайку, которая просит продать ей "черное золото".

Действия американских властей приведут к тому, что США повторит участь СССР, считают комментаторы.

Сначала Байден "остановил буровые работы и отменил строительство трубопровода", а теперь обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, хотя еще недавно отзывался о нем очень резко, отметил пользователь Petro.

Еще один юзер написал, что в России наверняка смеются после того, как Байден запретил добычу полезных ископаемых гидроразрывом и закрыл трубопровод Keystone XL, а теперь занимается попрошайничеством.

Ранее журналистка издания Express Кейт Уитфилд сообщила, что США обратились к России и странам ОПЕК с просьбой о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, однако Вашингтону отказали.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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