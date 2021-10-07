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Европарламент: Россия несёт ответственность за миграционный кризис в ЕС

Мир

Депутаты Европарламента обвинили Россию в том, что она несёт ответственность за "гибридные действия" белорусских властей против Евросоюза, в том числе за миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей.

Европарламент: Россия несёт ответственность за миграционный кризис в ЕС

Накануне Европарламент опубликовал проект резолюции по ситуации в Белоруссии. В документе депутаты призывают официально возложить на Россию ответственность за поддержку "жестоких действий" белорусского лидера Александра Лукашенко против граждан страны. Кроме того, в Европарламенте считают, что Россия причастна к "гибридным действиям" Минска против ЕС, в частности, к использованию мигрантов в политических целях.

Ранее Литва, Латвия и Польша обвинили Белоруссию в искусственном создании миграционного кризиса на границах. Минск отрицает все обвинения и заявляет, что указанные страны сами выдворяют мигрантов на территорию Белоруссии. Президент России Владимир Путин сказал, что Москва не имеет отношения к ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Польша сама многое сделала для обострения миграционного кризиса.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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