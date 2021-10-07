"Несут полный бред": поляки раскритиковали заявление ЕС о миграционном кризисе

Поляки раскритиковали дискуссию евродепутатов, которые пытались установить причины миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

Подписчиков издания Wirtualna Polska возмутил окончательный вердикт политиков. Они обвинили в напряжённом положении Россию, Польшу и прибалтийские страны. Комментаторы убеждены: такое противоречивое заявление свидетельствует лишь о том, что Евросоюз не в силах разрешить кризис.

"Евросоюз умирает. У членов Европарламента нет никаких идей по поводу будущего Европы. Проще всего обвинять всех вокруг", — высказался один из пользователей.

Другой комментатор назвал нынешний Евросоюз "старым беззубым человеком, который несёт полный бред". Кроме того, поляки обвинили ЕС в том, что его представители никак не реагируют на миграцию со стороны Ближнего Востока.

Добавим, на границе с Белоруссией правоохранительные органы Литвы, Латвии и Польши в последние месяцы стали задерживать всё больше нелегальных мигрантов, в связи с чем пришлось ввести режим ЧС на приграничных территориях.

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