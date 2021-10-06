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Зонд NASA врежется в астероид для изменения его орбиты

Мир

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США запустит космический аппарат в космос для столкновения с астероидом Диморфос, который является мини-луной, вращающейся вокруг более крупного астероида Дидимос.

Зонд NASA врежется в астероид для изменения его орбиты

Данная космическая миссия носит название DART. Её цель — испытать технологию отклонения опасных астероидов от Земли, сообщает CNN.

Через год астероиды Диморфос и Дидимос пройдут вблизи Земли на расстоянии 11 миллионов километров. Ракета SpaceX Falcon 9 с зондом на борту будет запущена 24 ноября 2021 года. 2 октября 2022 года аппарат NASA врежется в небесное тело.

Предполагается, что после удара орбита астероида изменится всего на 1%. Однако этого будет достаточно, чтобы произвести дальнейшие расчёты. Астрономы выяснят, можно ли изменять траекторию астероида в космосе. Если эксперимент окажется удачным, то США разработают программу по охране Земли от нежелательных космических объектов большой массы.

Это будет первый опыт по изменению динамики одного из объектов Солнечной системы.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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