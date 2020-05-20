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Автор Игорь Буккер

Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго

Общество

Американское космическое агентство NASA предупреждает, что астероид-монстр, чьи размеры в три раза превышают габариты 443-метрового небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, пролетит на этой неделе рядом с нашей планетой.

Астероид BQ 1997, который по классификации NASA обозначен как potentially hazardous — "потенциально опасный" объект, приближается к Земле со скоростью чуть более 40 км/ч (или семь миль в секунду). По мнению астрофизиков, космическая скала должна миновать нашу планету в 19:45 МСК в четверг 21 мая, пройдя на дистанции примерно в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Чем опасен астероид

Специалисты NASA полагают, что любое космическое тело, которое проходит в пределах 120 миллионов миль (около 193 млн км) от нашей планеты, с полным основанием можно считать "околоземным объектом", достойным — на всякий пожарный — круглосуточного наблюдения за ним. Согласно информации космического агентства США, он не представляет угрозы для Земли, хотя по своим габаритам он гораздо крупнее, чем большинство космических околоземных объектов.

Для сравнения с 1500-метровым звездным великаном знаменитый 103-этажный небоскреб в Нью-Йорке Эмпайр-стейт-билдинг имеет высоту всего 443 метра, а лондонский Биг-Бен вообще карлик со своими несчастными 96 метрами. В настоящее время астрономы отслеживают приблизительно две тысячи астероидов, комет и других небесных объектов, которые потенциально могут угрожать землянам. Ежедневно обнаруживают все новые и новые.

Космический привет от динозавров

Астероидов апокалиптического масштаба Земля не принимала с тех пор, как космический обломок 66 миллионов лет назад уничтожил поголовье динозавров. Однако более мелкие объекты, способные стереть с лица Земли более или менее крупный мегаполис, время от времени врезаются в чрево матушки-земли. Вспомните 30 июня 1908 года, когда рухнул знаменитый тунгусский метеорит, повалив в глубине Сибири вековые деревья на территории более 2 000 км².

На наше счастье, сотрудники NASA не верят, что какой-либо из болтающихся в настоящий момент вокруг Земли объектов, за которыми внимательно следят астрономы разных стран, не собирается пока атаковать нашу земную обитель. Все может измениться в ближайшие годы или даже месяцы, поэтому космические агентства России и США постоянно мониторят прогнозируемые траектории движения космических объектов.

"NASA не знает ни одного астероида, который в настоящее время находился бы на пути столкновения с Землей, поэтому вероятность крупного столкновения довольно мала, — подтверждают специалисты американского агентства. — На самом деле, насколько мы можем судить, ни один крупный внеземной объект не упадет на Землю в ближайшие несколько сотен лет".

Даже если бы астероиды, метеориты или прочие крупные обломки упали на нашу планету, подавляющее большинство подобных космических объектов не уничтожило бы полностью современную жизнь. По словам представителей NASA, глобальные катастрофы происходят только в том случае, когда в Землю врезаются объекты размером более 900 метров. Согласно компьютерному симулятору, подобным ужасом может вполне стать астероид "Бог Хаоса", который по расчетам близко приблизится к Земле 13 апреля 2029 года.

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Темы nasa наса земля астероид бог хаоса космические объекты тунгусский метеорит
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