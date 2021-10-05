В США суд принудил корпорацию Tesla выплатить 137 миллионов долларов бывшему работнику, поскольку тот пострадал из-за расизма компании.
Присяжные Сан-Франциско признали, что сотрудники Tesla с 2015 по 2016 год каждый день унижали лифтёра из-за его цвета кожи. По словам жертвы расистских выражений, с подобным обращением сталкивались и другие люди. Кроме того, на стенах калифорнийского завода неизвестные рисовали свастики и другие оскорбительные картинки. Руководители корпорации игнорировали эту проблему.
"Прогрессивный образ Tesla служил лишь прикрытием в то время, как сотрудники из числа афроамериканцев подвергались полностью противоположному, уничижительному отношению", — рассказал в иске пострадавший, слова которого приводит Associated Press.
Компания Tesla производит электромобили. Её основали в 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Также большой вклад в развитие корпорации внесли:
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