Tesla выплатит лифтёру многомиллионный штраф из-за расизма

В США суд принудил корпорацию Tesla выплатить 137 миллионов долларов бывшему работнику, поскольку тот пострадал из-за расизма компании.

Присяжные Сан-Франциско признали, что сотрудники Tesla с 2015 по 2016 год каждый день унижали лифтёра из-за его цвета кожи. По словам жертвы расистских выражений, с подобным обращением сталкивались и другие люди. Кроме того, на стенах калифорнийского завода неизвестные рисовали свастики и другие оскорбительные картинки. Руководители корпорации игнорировали эту проблему.

"Прогрессивный образ Tesla служил лишь прикрытием в то время, как сотрудники из числа афроамериканцев подвергались полностью противоположному, уничижительному отношению", — рассказал в иске пострадавший, слова которого приводит Associated Press.

Компания Tesla производит электромобили. Её основали в 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Также большой вклад в развитие корпорации внесли:

Илон Маск ;

; Джеффри Брайан Страубел;

Иэн Райт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.