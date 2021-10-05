Польский министр обвинил Россию в "постоянном строительстве военной мощи"

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Россия несёт ответственность за ухудшение военной безопасности Европы.

Также политик призвал готовиться к нежелательным сценариям из-за трудной ситуации с безопасностью европейских стран. В такой обстановке министр обвинил нашу страну, так как её власти регулярно усиливают проекты в военной сфере. Об этом Блащак рассуждал на мероприятии в Варшаве.

По словам министра, Россия угрожает Европе во внешнеполитическом плане и таким образом проверяет её оборону. Политик с сожалением отметил, что такая модель поведения теперь считается нормой для нашей страны.

"Рост военной силы в Западном военном округе, в районе Балтийского моря, также в районе Чёрного моря и Арктики, которому сопутствует всё более продвинутый комплекс гибридных техник, приводит к всё более сильным вызовам для безопасности в Европе", — объяснил Блащак, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, министр упомянул учения России и Белоруссии "Запад — 2021". Блащак попросил страны НАТО работать над безопасностью Европы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.