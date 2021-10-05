Замминистра Польши Марчин Пшидач рассказал, что транспортировка газа через "Северный поток-2" для Европы станет дешевле, чем транзит через Украину.
Ранее оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщил о заполнении газа первой нитки газопровода для тестирования.
По словам Пшидача, для остановки транспортировки газа через Украину будут использоваться экономические аргументы.
"Вдруг окажется, что через "Северный поток-2" будет намного дешевле, чем через Украину" — рассказал Пшидач в эфире Польского радио.
Замминистра заявил, что хочет, чтобы вопросами транспортировки газа через Украину занялась Европейская комиссия.
В Москве отметили, что договор о транзите газа в Европу через Украину не будет прекращен. В России не заинтересованы в отказе поставок газа через территорию Украины.
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