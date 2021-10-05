EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр финансов РФ Силуанов ушёл на самоизоляцию
Поисковики под Курском подняли более 130 останков советских солдат
СКР: сбежавшего из подмосковного ИВС Мавриди задержали по наводке
В Краснодарском крае девочка родила в уличном туалете и задушила малыша
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана, используя роботов
Зеленский получил письмо от "личного узника Путина" Михаила Саакашвили
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
"Не самое удобное место": эксперт рассказал о сложностях съёмок фильма на МКС
Дело завели по факту гибели больных на пожаре в "ковидной" больнице Кирова

Польша опасается остановки транзита газа через Украину

Экономика

Замминистра Польши Марчин Пшидач рассказал, что транспортировка газа через "Северный поток-2" для Европы станет дешевле, чем транзит через Украину.

Польша опасается остановки транзита газа через Украину

Ранее оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщил о заполнении газа первой нитки газопровода для тестирования.

По словам Пшидача, для остановки транспортировки газа через Украину будут использоваться экономические аргументы.

"Вдруг окажется, что через "Северный поток-2" будет намного дешевле, чем через Украину" — рассказал Пшидач в эфире Польского радио.

Замминистра заявил, что хочет, чтобы вопросами транспортировки газа через Украину занялась Европейская комиссия.

В Москве отметили, что договор о транзите газа в Европу через Украину не будет прекращен. В России не заинтересованы в отказе поставок газа через территорию Украины. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как дорого Украине обойдется российский газ
Автор: Владан Джурич
Последние материалы
Польша опасается остановки транзита газа через Украину
Алина Кабаева просит главу FIG признать ошибки судей на Олимпиаде в Токио
В Московском регионе экстремисты "Нурджулар"* вербовали студентов
Министр финансов РФ Силуанов ушёл на самоизоляцию
Поисковики под Курском подняли более 130 останков советских солдат
СКР: сбежавшего из подмосковного ИВС Мавриди задержали по наводке
Готовим вишню к морозам
В Краснодарском крае девочка родила в уличном туалете и задушила малыша
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана, используя роботов
Зеленский получил письмо от "личного узника Путина" Михаила Саакашвили
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"

Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".

Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Ирина Шлионская Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом Ирина Шлионская Игорь Буккер Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества Игорь Буккер Василий Амирджанов Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом Василий Амирджанов
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Здоровье
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников