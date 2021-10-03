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Американский политик предсказал закат Европы

Мир

Политик из США Патрик Бьюкенен считает, что Европа движется к своему закату, сообщает The American Conservative.

Американский политик предсказал закат Европы

Так, эксперт считает, что сегодня Азия явно лидирует, так как там располагаются самые густонаселенные страны и крупнейшие мировые экономики.

При этом в Европе на данный момент есть много проблем, в том числе связанные с выходом Великобритании из объединения. Также политик отметил общую отдаленность между странами и внутриполитические споры, которые переодически возникают. Например, история об отделении Шотландии от Великобритании, Каталонии от Испании и даже Сардинии от Италии. 

Ранее американское издание The American Conservative отмечает, что Вашингтон воспринимает Украину как "де-факто члена НАТО", хотя и не собирается включать её туда "де-юре". Таким образом, Украине как бы советуют смириться, что желаемое присоединение к НАТО в ближайшем будущем не состоится.

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Разведка США, засыпала Европу запросами о Россиянах
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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