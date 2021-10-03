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NI: США будут охотиться на российские подлодки

Мир

Обозреватель американского журнала National Interest Калеб Ларсон заявил, что США начнут охотиться на российские подводные лодки.

NI: США будут охотиться на российские подлодки

Ранее на официальном сайте Военно-морских сил США был опубликован пресс-релиз, в котором сообщается, что эскадренные миноносцы типа "Арли Берк" будут противодействовать российским субмаринам, напомнил Ларсон.

Журналист отметил, что растущие возможности Военно-морского флота РФ беспокоят Пентагон, потому что несут угрозу восточному побережью Соединенных Штатов и Европе. Американские военные обеспокоены тем, что российские субмарины умеют шпионить и отрезать проложенные по дну океана кабели связи, соединяющие США и Европу.

По словам Ларсона, эти линии коммуникации представляют большую важность для безопасности Штатов и их европейских союзников.

С помощью эсминцев типа "Арли Берк", которые созданы для борьбы с подлодками, США попытаются удержать свое преимущество над Россией в западной Атлантике, подчеркнул обозреватель.

 

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