В США выдумали для Украины статус "де-факто в НАТО"

Американское издание The American Conservative отмечает, что Вашингтон воспринимает Украину как "де-факто члена НАТО", хотя и не собирается включать её туда "де-юре".

Фомулировку "де-факто член НАТО" придумал для Украины старший научный сотрудник Института Катона Тед Галеном.

Украине как бы советуют смириться, что желаемое им присоединение к НАТО в ближайшем будущем не состоится.

"Де-факто член НАТО" — это способ пропаганды подсластить горькую пилюлю.

В целом в США не против вступления Украины в Североатлантический альянс, но отмечают, что европейские соседи Незалежной не в восторге от такой перспективы, в частности противятся этому Берлин и Париж.

Настаивать на своей позиции власти США не готовы.

Для Германии и Франции Украина видится проблемным союзником. Есть также мнение, что приглашение Киева в НАТО — "красная линия" для России.

Другие соседи Украины тоже не приветствуют появление Украины в НАТО. Особенно протестует Венгрия, так как закарпатских венгров лишили образования на их родном языке.

Эксперты отмечают, что для Владимира Зеленского статус "де-факто" — очень слабое утешение.

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