Путин и Эрдоган могут заключить "историческую сделку" в Сочи

Профессор университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил, что в Сочи российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут заключить "историческую сделку".

"Если лидерам не о чем заключать соглашение, то зачем такому политику как Эрдоган лично ехать в Сочи? Там уже явно что-то наметано. Мне кажется, речь идет о некой сделке. Сложно судить о ее масштабах, но я ожидаю чего-то достаточно крупного", — цитирует эксперта Лента. ру.

Так, профессор предполагает, что соглашение вполне может содержать компромисс, связанный с Сирией. Унал связывает это с явным ростом осознания ошибки существующей политики в этом вопросе.

При этом критические высказывания Эрдогана по Крыму политолог считает частью выстраивания переговорных позиций перед встречей.

Ранее появилась информация, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает получить поддержку в борьбе против сирийских курдов, которые были признаны Анкарой террористической организацией.

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