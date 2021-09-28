На встрече в Сочи Эрдоган попросит помощи у Путина

Стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи рассчитывает получить поддержку в борьбе против сирийских курдов, которые были признаны Анкарой террористической организацией.

Так, Эрдоган хочет добиться того, чтобы курды вышли из турецкий городов Манбидж и Телль-Рифъат.

При этом в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин обсудит с Эрдоганом возможность продолжения российско-турецкого сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли. Кроме того, президенты обменяются своими взглядами по поводу актуальных международных событий.

Напомним, что ранее турецкий лидер назвал "разочаровывающим" общение с президентом США Джо Байденом на полях 76-ой Генассамблеи ООН. Эрдоган заявил, что вместо тесного сотрудничества со Штатами, он попытается наладить отношения с Россией.

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