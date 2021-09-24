В Берлине заявили, что санкции против России не приносят плодов

На последнем предвыборном митинге в Берлине экс-глава фракции "Левых" Грегор Гизи заявил, что политика санкций против России не приносит результатов. По его мнению, с российской стороной надо вести диалог.

"В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело", — сказал политик.

Гизи считает, что Германия должна иметь хорошие отношения с Россией, США и Китаем, поэтому нынешним социал-демократам стоит напомнить о политике "изменения через сближение".

Напомним, что в Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Впервые с 2005 года Ангела Меркель не будет возглавлять Христианско-демократический союз и таким образом не сможет претендовать на пост главы ФРГ.



Ранее бизнес-сообщество в Германии обратилось с призывом к новому правительству, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить ссориться с Россией. Немецкие бизнесмены обеспокоены постоянными политическими конфликтами с Россией и Белоруссией, а также внутренним раздраем из-за споров ЕС с Польшей и Венгрией. Как заявляют в ассоциации, которая объединяет немецкие компании на территории Восточной Европы, все эти склоки несут только ущерб экономике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.