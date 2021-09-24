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Автор Ирина Гусакова

Бизнес-элита Германии лоббирует курс на Россию

Мир » Европа » Евросоюз

Бизнес-сообщество в Германии обратилось с призывом к новому правительству, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить ссориться с Россией.

Германия Россия Евросоюз

Бизнес-элита обеспокоена постоянными политическими конфликтами с Россией и Белоруссией, а также внутренним раздраем из-за споров ЕС с Польшей и Венгрией. Как заявляют в ассоциации, которая объединяет немецкие компании на территории Восточной Европы, все эти склоки несут только ущерб экономике.

"Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией. Многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", — говорится в заявлении ассоциации.

Немецкое бизнес-сообщество вполне последовательно, ведь умные люди в Германии понимают, что введённые против РФ санкции выгодны только для Америки, для решения её геополитических задач, а Европе они только вредят. Немецкий бизнес устал нести убытки и активно в последние годы выступает за отмену санкций. Сейчас же страна готовится к переменам, новый канцлер — новые правила игры. В самое время напомнить властям о том, что пора подумать и о национальных интересах.

Новый канцлер — не помеха

Политолог, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов отмечает, что между Россией и Германией установились предсказуемые отношения и касается это не только "Северного потока — 2". Несмотря на все трудности и проблемы, взаимопонимание прослеживается даже на высшем уровне.

"Кто бы ни стал новым канцлером, вряд ли что-то изменится в российско-немецких отношениях. Социал-демократы прекрасно относятся к России. ХДС/ХСС — тоже. Позиция их по санкциям примерно понятна: они против, считают, что санкции вредны и России, и Европе.

Со сдержанным оптимизмом можно ожидать от нового правительства смягчения санкционной политики. Москва к этому готова. В Берлине и простой народ, и бизнес-сообщества, и элиты настроены на налаживание отношений. Не стоит забывать, что сейчас в целом ослабло влияние Америки на Европу. Она даёт определённый карт-бланш Германии, чтобы было на кого опираться", — рассказал эксперт в беседе с журналистом Pravda.Ru.

Deutsche Bank, банк Германии

Германия, как и Россия, говорит на языке экономической выгоды. В своё время похожие ожидании были и от Франции. Многие помнят, какие примирительные нотки звучали, однако после выборов дальше дело не пошло. А всё потому — что Франция не тяжеловес в Европе, Макрон не рискнул пойти на серьёзные шаги по улучшению отношений, силёнок не хватило. Теперь же Германия может стать той нитью Ариадны, которая выведет отношения России и ЕС из страшного лабиринта Минотавра.

Пока ещё неизвестно, стоит ли ждать подлянки от Вашингтона или Лондона, последний тем более не заинтересован в сближении Москвы и Берлина. Остаётся только рассчитывать на мудрость нового канцлера, который не поддастся на провокацию. Тем более нет противоречия между настроениями в элитах и среди народа. Даже "Зелёные", если попадут в коалицию, вряд ли смогут долго сопротивляться общему тренду.

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Почему Германия – это американская колония?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия александр ведруссов
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