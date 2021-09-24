Уход "вечного" канцлера: пять главных ошибок Меркель за 16 лет правления Германией

26 сентября в Германии пройдут выборы в парламент, по результатам которого будет названо имя нового канцлера ФРГ. Впервые с 2005 года Ангела Меркель не будет возглавлять Христианско-демократический союз и таким образом не сможет претендовать на пост главы ФРГ. Pravda.Ru подводит итоги 16 лет руководства первой женщины –– канцлера Германии.

Ангела Меркель

Меркель не хотела вновь баллотироваться на пост федерального канцлера ещё в сентябре 2017 года. Прилетевший в Берлин Барак Обама уговорил её пойти еще на один срок. Позже 44-й президент США признается своему спичрайтеру Бену Родсу, что заметил "навернувшуюся на её глазах слезу". "Отныне она совсем одна", — с печалью подытожил Обама их встречу.

Бундесканлерше (с ноября 2005 года, после того, как Меркель заняла эту должность, в немецком языке возник неологизм канцлер в женском роде — Bundeskanzlerin) предстояло стоять на страже "свободного мира":

спасать Парижское соглашение по климату;

"тянуть резину" по Минским договоренностям;

продолжая санкции, поддерживать геополитическое давление на Россию;

оказывать давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

В отличие от своих предшественников, покровителя Гельмута Коля и политического оппонента Герхарда Шрёдера, Ангела Меркель была заметна именно на внешнеполитической арене. До поры до времени. Пока в фатерланд не хлынуло безобразно много иммигрантов и батюшка-Рейн не затопил прибрежные земли, с её политикой бюргеры готовы были мириться. Однако такое поведение принесло свои плоды, заметно увеличив роль ФРГ в геополитическом раскладе.

Предшественники выполнили свои роли: сначала Германия объединилась, потом была реформирована. Избиратели с тоской вспоминают социал-демократа Герхарда Шрёдера, при котором страна процветала. Последние опросы свидетельствуют, что на грядущих выборах в Германии кандидатура от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца сильно опережает преемника Меркель Армина Лашета. Сама канцлер ещё не настолько потеряла свою популярность, что вынуждена выступать на митингах в поддержку кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС).

Социалистическая модель в действии

Что по-настоящему удалось сделать Меркель, так это спасти мировую экономику после финансового краха 2008 года. Масштабное вмешательство государства для спасения евро вызвало критику в её адрес. Ангеле Доротее, урожденной Каснер, припомнили её восточногерманское происхождение и экономическую политику ГДР.

"Да, и что с того, если это сработало, — ответила, пожав плечами, Меркель. — Я хочу как можно больше рыночной экономики, с как можно большим вмешательством государства, насколько это необходимо".

Не только отсутствие реакции Меркель на её прослушку со стороны американского Агентства национальной безопасности (АНБ) заставило немцев в 2010-е годы выдумать существительное Merkeln в значении "ничего не делать", а глагол merkeln в молодёжном жаргоне стал синонимом:

"не принимать никаких решений",

"откладывать решение на неопределённый срок",

"никогда не комментировать что-либо, что связано с политикой".

Ангела Меркель

Среди наиболее известных упущений Ангелы Меркель называют пять основных:

реформа здравоохранения (с 2005 г.); размещение военнослужащих бундесвера в Афганистане (с 2005 г.); увеличение безработицы (с 2005 г.); экономический кризис и рост случаев банкротства (с 2008 г.); троянские программы, которые блокируют компьютеры с сообщением, предположительно, от Федерального управления уголовной полиции (BKA) Германии (с 2007 г.).

Из наследия Меркель делают и такой вывод — неважно то, что она сделала, важно то, как она это сделала.

Фантазии и реальность



Немецкий сценарист и писатель Давид Сафир опубликовал в этом году бестселлер "Miss Merkel". Автор предположил, как уставшая от безделья пенсионерка Меркель, живущая вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром, телохранителем Майком и мопсом на лоне природы в небольшом и тихом городке на северо-востоке Германии, приступает к расследованию отравления барона Филипа фон Баугенвитца, найденного мёртвым в одном из подземелий замка. Удастся ли Меркель обрести в жизни настоящую подругу? Или её прикончит одна из шести подозреваемых женщин?

"Мисс Меркель"

Если пенсионерка Меркель будет отыскивать доказательства отравления несчастного барона так же, как ранее безоговорочно поверила в отравление Скрипалей и Навального, лавров мисс Марпл ей не сыскать. Не будем осуждать фрау, из Терезы Мэй тоже получился никудышный детектив, хотя среди литературных героев на её родине было немало головастых сыщиков.

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