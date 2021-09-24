Уход "вечного" канцлера: пять главных ошибок Меркель за 16 лет правления Германией

26 сентября в Германии пройдут выборы в парламент, по результатам которого будет названо имя нового канцлера ФРГ. Впервые с 2005 года Ангела Меркель не будет возглавлять Христианско-демократический союз и таким образом не сможет претендовать на пост главы ФРГ. Pravda.Ru подводит итоги 16 лет руководства первой женщины –– канцлера Германии.
Меркель не хотела вновь баллотироваться на пост федерального канцлера ещё в сентябре 2017 года. Прилетевший в Берлин Барак Обама уговорил её пойти еще на один срок. Позже 44-й президент США признается своему спичрайтеру Бену Родсу, что заметил "навернувшуюся на её глазах слезу". "Отныне она совсем одна", — с печалью подытожил Обама их встречу.
Бундесканлерше (с ноября 2005 года, после того, как Меркель заняла эту должность, в немецком языке возник неологизм канцлер в женском роде — Bundeskanzlerin) предстояло стоять на страже "свободного мира":
В отличие от своих предшественников, покровителя Гельмута Коля и политического оппонента Герхарда Шрёдера, Ангела Меркель была заметна именно на внешнеполитической арене. До поры до времени. Пока в фатерланд не хлынуло безобразно много иммигрантов и батюшка-Рейн не затопил прибрежные земли, с её политикой бюргеры готовы были мириться. Однако такое поведение принесло свои плоды, заметно увеличив роль ФРГ в геополитическом раскладе.
Предшественники выполнили свои роли: сначала Германия объединилась, потом была реформирована. Избиратели с тоской вспоминают социал-демократа Герхарда Шрёдера, при котором страна процветала. Последние опросы свидетельствуют, что на грядущих выборах в Германии кандидатура от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца сильно опережает преемника Меркель Армина Лашета. Сама канцлер ещё не настолько потеряла свою популярность, что вынуждена выступать на митингах в поддержку кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС).
Что по-настоящему удалось сделать Меркель, так это спасти мировую экономику после финансового краха 2008 года. Масштабное вмешательство государства для спасения евро вызвало критику в её адрес. Ангеле Доротее, урожденной Каснер, припомнили её восточногерманское происхождение и экономическую политику ГДР.
"Да, и что с того, если это сработало, — ответила, пожав плечами, Меркель. — Я хочу как можно больше рыночной экономики, с как можно большим вмешательством государства, насколько это необходимо".
Не только отсутствие реакции Меркель на её прослушку со стороны американского Агентства национальной безопасности (АНБ) заставило немцев в 2010-е годы выдумать существительное Merkeln в значении "ничего не делать", а глагол merkeln в молодёжном жаргоне стал синонимом:
Среди наиболее известных упущений Ангелы Меркель называют пять основных:
Из наследия Меркель делают и такой вывод — неважно то, что она сделала, важно то, как она это сделала.
Немецкий сценарист и писатель Давид Сафир опубликовал в этом году бестселлер "Miss Merkel". Автор предположил, как уставшая от безделья пенсионерка Меркель, живущая вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром, телохранителем Майком и мопсом на лоне природы в небольшом и тихом городке на северо-востоке Германии, приступает к расследованию отравления барона Филипа фон Баугенвитца, найденного мёртвым в одном из подземелий замка. Удастся ли Меркель обрести в жизни настоящую подругу? Или её прикончит одна из шести подозреваемых женщин?
Если пенсионерка Меркель будет отыскивать доказательства отравления несчастного барона так же, как ранее безоговорочно поверила в отравление Скрипалей и Навального, лавров мисс Марпл ей не сыскать. Не будем осуждать фрау, из Терезы Мэй тоже получился никудышный детектив, хотя среди литературных героев на её родине было немало головастых сыщиков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".