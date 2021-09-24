ФБР поможет расследовать покушение на первого помощника Зеленского

Американское Федеральное бюро расследований поможет правоохранительным органам Украины расследовать покушение на первого помощника президента страны Сергея Шефира.

О том, что помощь ФБР будет предоставлена, сообщил "Украинским Новостям" первый замглавы МВД Евгений Енин. Деталей оказания помощи в расследовании собеседник издания не раскрыл.

Ранее Евгений Енин заявлял о получении МВД подтверждения от американских коллег о предоставлении помощи в раскрытии покушения на Сергея Шефира. При этом замминистра не уточнил, какое ведомство в США решило помочь украинским правоохранителям.

Напомним, утром 22 сентября машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира была обстреляна из автоматического оружия в районе села Лесники Киевской области.

При этом получил ранения водитель автомобиля. Его госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии. Первый помощник президента Украины не пострадал.

По факту покушения на Сергея Шефира возбудили уголовное дело.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал покушение на первого помощника президента попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Владимир Зеленский пообещал дать "сильный ответ" на покушение на Сергея Шефира.

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