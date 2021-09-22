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Зеленский пообещал дать "сильный ответ" на покушение на Шефира

Происшествия

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать сильный ответ на покушение на его первого помощника Сергея Шефира.

Зеленский пообещал дать "сильный ответ" на покушение на Шефира

"Кто за этим стоит, скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость, а вот ответ будет сильным", — цитирует заявление Владимира Зеленского РИА Новости.

Президент Украины заявил, что в связи с произошедшим он планирует вылететь из Нью-Йорка, где участвует в Генассамблее ООН, сразу после выступления на ней.

Напомним, 22 сентября около 10.00 автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли из автоматического оружия в районе села Лесники Киевской области.
По машине было произведено не менее 10 выстрелов. В результате инцидента водителя автомобиля в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Сергей Шефир не пострадал.

По факту обстрела автомобиля помощника президента возбуждено уголовное дело.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал покушение на Сергея Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

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Верный выбор? Какие ощущения у украинцев от Владимира Зеленского
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова
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