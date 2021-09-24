В Германии раскритиковали военный проект AUKUS

Советник канцлера Германии Ангелы Меркель прокомментировал новый военный союз Великобритании, Америки и Австралии AUKUS. Политик Кристоф Хойсген убеждён, что таким образом эти страны оскорбили политический блок НАТО.

Потеря доверия

По мнению советника, поведение Джозефа Байдена оказалось не лучше, чем у прошлого американского лидера Дональда Трампа. Также Кристоф Хойсген отметил, что из-за проекта AUKUS США доверяют ещё меньше. Политик сравнил создание такого союза с единоличным решением правительства вывести солдат из Афганистана.

Такое уже было

При этом советник Меркель в беседе с журналистами Financial Times признался, что осознаёт причину поступка президента Америки:

"Сократить высокие расходы, связанные с развёртыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми Байден сталкивается дома".

Вместе с этим Кристоф Хойсген подчеркнул, что данную цель нельзя назвать оправданием. Джозеф Байден, который перенял идею о возвращении военных в США у Дональда Трампа, мог бы и предупредить стран-союзниц.

Реакция на критику

Не только в Германии, но и во Франции возмутились партнёрством AUKUS. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на гневные речи во время визита в Вашингтон. Политик призвал французов "отстать от него", а также "взять себя в руки".

"Это три думающих одинаково союзника, которые стоят плечом к плечу, создавая новое партнёрство ради обмена технологиями", — описал проект США, Австралии и Британии Джонсон.

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