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Байден уговорил Макрона не обижаться: посол Франции возвращается в США

Мир

Посол Франции в США, отозванный недавно из-за скандала с AUKUS, отобравшего у Парижа многомиллиардный контракт с Австралией, вернётся в Вашингтон на следующей неделе.

Байден уговорил Макрона не обижаться: посол Франции возвращается в США

Об этом объявил президент Эммануэль Макрон после телефонного разговора со своим американским коллегой Джо Байденом.

В то время когда скандал, спровоцированный созданием "группы по безопасности AUKUS", стремительно набирал обороты, Байден позвонил Макрону. По итогам этого разговора Белый дом и Елисейский дворец опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что стороны

"согласились, что ситуация выиграла бы в случае открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции".

Отдельно Байден "выразил свою неизменную приверженность” таким консультациям.

Сообщается также, что два президента встретятся в конце октября в Европе, "чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику в этом процессе”. Посол Франции, отозванный в Париж для консультаций, вернётся в Вашингтон "на следующей неделе” по решению Макрона, где он "начнёт интенсивную работу” с официальными лицами США.

Согласно совместному заявлению, Байден "подтверждает стратегическую важность участия Франции и Европы в Индо-Тихоокеанском регионе” и "также признает важность более сильной и более эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и дополняет НАТО”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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