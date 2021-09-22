Борис Джонсон попросил французские власти "отстать от него"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал гневные речи французских политиков насчёт провала "контракта века" с Канберрой по подлодкам и её военного партнёрства AUKUS с Лондоном и Вашингтоном.

Во время поездки в столицу США премьер призвал Францию перестать обращаться к нему насчёт союза AUKUS, а также "взять себя в руки". Об этом британский политик сообщил на английском и французском языках. Слова Бориса Джонсона передавали Sky News.

Также он описал новое партнёрство Великобритании, Америки и Австралии:

"Это три думающих одинаково союзника, которые стоят плечом к плечу, создавая новое партнёрство ради обмена технологиями. Оно не эксклюзивно. Оно не пытается выпихнуть кого-то, оно не направлено, например, против Китая".

Также премьер назвал AUKUS ценным проектом, который обеспечит мировую безопасность.

Напомним, что на заседании Сената глава французского Минобороны Флорас Парли поднимала вопрос о выходе страны из НАТО. Политик подчеркнула, что пока власти считают подобное решение нецелесообразным. Вместе с этим она отметила, что блоку необходимо пересмотреть стратегические концепции. Этим займутся Франция и Германия, чтобы не быть заложниками "другой страны".

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