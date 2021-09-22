На заседании Сената руководитель Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что стране нет смысла выходить из НАТО из-за "удара в спину" от Австралии, которая расторгла контракт о подводных лодках и вступила в союз с Британией и Америкой AUKUS.
По словам Флоранс Парли, последнее время для НАТО нельзя назвать обычным. Руководитель отметила такие события, как неприемлемое поведение Турции в Средиземном море, а также единоличное решение американских властей убрать солдат из Афганистана. Также позиция США по провалу французского "контракта века", как заявила политик, демонстрирует отсутствие диалога в политической организации.
"Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг", — высказала позицию Флоранс Парли, которую процитировал ТАСС.
Также она подчеркнула, что французское правительство напомнит США: смысл НАТО не в конфликте с КНР, а в поддержании безопасности стран-участников. Поэтому Франция и Германия решили совместно пересмотреть стратегические ориентиры союза.
Напомним, что после новостей о создании AUKUS Париж отозвал дипломатов из США и Австралии. Кроме того, в МИД Франции сообщили о готовности отменить обсуждения Евросоюза о свободной торговле с Австралией.
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