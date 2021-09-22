Концепция меняется: в НАТО не хотят быть заложниками "другой страны"

Министр обороны Франции Флоранс Парли в среду, 22 сентября, выступила в сенате, где помимо прочего сообщила, что в Североатлантическом альянсе по инициативе Франции и Германии пересмотрят стратегическую концепцию альянса.

Парли заявила, что союзники хотят напомнить США — причина существования альянса заключается в обеспечении трансатлантической безопасности. С этим и связана инициатива по пересмотру стратегической концепции альянса.

Она отметила, что такая работа позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде, а также усилить оборону Европы. "Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны", — цитирует министра РИА "Новости".

На прошлой неделе было объявлено о заключении США, Австралией и Великобританией партнёрства в области обороны и безопасности, которое получило название AUKUS.

Одновременно стало известно, что Австралия выходит из соглашения с Францией о строительстве 12 подводных лодок. Контракт оценивался в 56 миллиардов евро.

Ни во Франции, ни в Евросоюзе о подготовке соглашения не знали — по крайней мере, утверждали, что дела обстоят именно таким образом. После объявления о заключении партнёрства Франция отозвала послов из США и Австралии.

На среду запланирован телефонный разговор Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Вполне вероятно, Вашингтон что-то предложит Парижу, чтобы урегулировать конфликт. Хотя ранее в Белом доме заявляли, что вопрос о какой-либо компенсации Франции не рассматривается.