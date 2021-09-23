Рост числа погибших и пострадавших от конфликта в Донбассе зафиксирован ООН

Число погибших и пострадавших из-за конфликта в Донбассе выросло за последние полгода. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась, увеличилось количество жертв среди гражданского населения вследствие конфликта", — цитирует ТАСС заявление главы миссии ООН Матильды Богнер, представившей доклад 23 сентября.

По её словам, в период с 1 февраля по 31 июля из-за конфликта в Донбассе Украины погибли 15 человек, 47 пострадали, что на 51% больше, чем за предыдущие шесть месяцев.

Ранее о жертвах конфликта в Донбассе рассказал на 76-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на данный момент число погибших достигло 15 тысяч человек.

"В 2019 году с этой трибуны я сказал: война в Украине — это более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 2021-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей", — цитирует заявление Зеленского РБК.

Президент Украины сообщил, что из-за военных действий в Донбассе около 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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