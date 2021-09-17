В Душанбе встретятся талибы* и повстанцы

В Душанбе пройдут переговоры между представителями радикального движения "Талибан"* и силами сопротивления в афганской провинции Панджшер. Об этом рассказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Лидер страны подчеркнул, что на встрече также будут присутствовать представители Таджикистана и Пакистана. По мнению Рахмона, сейчас необходимо стабилизировать обстановку в Афганистане для того, чтобы местные жители могли чувствовать себя безопасно.

Напомним, что террористы движения "Талибан"*, которые захватили власть в Афганистане, отказались от министерства по делам женщин. Вместо него радикалы вернули орган карательной власти под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар", что переводится как "Повеление благого и запрет предосудительного".

* Запрещённая в России террористическая организация.

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