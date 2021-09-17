Талибы* ликвидировали министерство по делам женщин в Афганистане

Террористы движения "Талибан"*, которые захватили власть в Афганистане, отказались от министерства по делам женщин. Вместо него радикалы вернули орган карательной власти под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар", что переводится как "Повеление благого и запрет предосудительного".

Такое министерство уже существовало на территории Афганистана, когда им правили боевики "Талибана". Местные жители и мировая общественность поражались жестокостью репрессий, которые осуществлялись сотрудниками этого органа. Его смысл — поддерживать нравственные идеалы ислама.

По данным телеканала Afghanistan International, роль министерства по делам женщин заключалась в создании равноправия. Таким образом правительство республики помогало афганкам:

учиться;

получать медицинскую помощь;

влиять на государственные решения.

Ранее глава МИД правительства "Талибана" Амир Хан Моттаки пристыдил властей других стран за "предрассудки" о террористах. Он подчеркнул, что движение учитывает права человека.

"Мы не запрещали женщинам заниматься какой-либо деятельностью, соответствующей нашим обычаям шариата", — заключил Амир Хан Моттаки, слова которого передали TOLOnews.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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