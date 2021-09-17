Японцы призвали признать потерю Курильских островов

В журнале President Online вышла статья японского политолога Кэнро Нагоси, в которой он рассказал, как сейчас обстоят дела на Курильских островах.

Автор отметил, что на островах активно развивается инфраструктура и социальные услуги. Но он считает, что без Японии России будет трудно развивать Курилы, поскольку инвесторы из стран Азии не спешат вкладывать деньги в развитие региона.

Японские пользователи оставили под материалом комментарии, в которых призвали Токио оставить тему Курильских островов в прошлом.

Юзер под ником unt написал, что жизнь на Курилах идёт неплохо. Там после Второй мировой войны родилось и состарилось два-три поколения россиян. Сейчас уже поздно решать вопрос с возвратом островов, считает он.

Пользователь kyo сообщил, что во время посещения Владивостока и Хабаровска видел благоустроенные дома с садами. Он отметил, что там трудные погодные условия: летом очень жарко, летом — слишком холодно.

Комментатор hrs написал, что Курилы никогда не вернутся к Японии, и призвал решать насущные вопросы: например, следить за тем, чтобы китайцы не отобрали остров Сенкаку.

Японские пользователи пришли к выводу, что русские хорошо живут на Курильских островах и пора прекратить разговоры о возврате этих территорий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.