Дух договорённости: Япония не согласна с "офшорной зоной" на Курилах

Создание особой экономической зоны на Курильских островах вызывает у Японии "глубокое сожаление". Об этом заявил генсекретарь правительства Кацунобу Като. По мнению японского правительства, ведение бизнеса не должно идти вразрез с законами России и Японии.

Речь идёт о недавнем заявлении Владимира Путина о создании особой экономической зоны на Курильских островах. В том числе и об отсутствии налогового режима для бизнеса на ближайшее десятилетие, об этом президент России заявил в ходе Восточного экономического форума, передаёт ТАСС. Как отметил лидер, речь идёт не только о российском бизнесе, но и зарубежных компаниях.

Однако японское правительство призвало Россию придерживаться ранее оговорённого "курса" в экономическом развитии островов.

Предполагается, что предпринимателей, которые захотят вести бизнес на Курильских островах освободят от таможенных выплат, налогов на транспорт, НДС, земельные участки. Не платить фирмы смогут в казну и от прибыли.

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