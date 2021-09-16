В Аргентине высоко оценили эффективность "Спутника V" против дельта-штамма

Аргентинские учёные из Национального университета Кордовы выяснили, что российский "Спутник V" эффективнее защищает от дельта-штамма коронавируса, чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Результаты исследования опубликованы в газете La Nacion.

Специалисты провели анализ 309 образцов плазмы, взятых у людей, переболевших коронавирусом и привитых двумя компонентами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V"/

В статье сообщается, что наибольшее количество антител против дельта-штамма коронавируса было у пациентов, переболевших COVID-19 и получивших две дозы российской вакцины. Потом идут те, кто привился "Спутником V", но не болел коронавирусом. Наконец, наименьшую защиту получили люди, привитые препаратом Sinopharm.

По данным ВОЗ, дельта-штамм в два раза заразнее, чем изначальный вариант COVID-19. Этот штамм появился в Индии, распространился по многим странам мира и продолжает мутировать.

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