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Турция разрешила въезд российским туристам только со "Спутником V"

Туризм

В ассоциации туроператоров России рассказали, что власти Турции решили ужесточить условия въезда для россиян. Теперь попасть на отдых без ПЦР-теста смогут лишь переболевшие коронавирусной инфекцией или привитые вакциной "Спутник V". Вторую прививку необходимо сделать за 14 дней до прибытия.

Турция разрешила въезд российским туристам только со "Спутником V"
  • В том случае, если россияне привиты другими вакцинами, они должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или результат теста на антиген, сообщили в АТОР.

Уточняется, что сам сертификат о вакцинации "Спутником V" должен быть переведен на английский язык. Кроме того, в него должны быть включены QR-код и данные загранпаспорта. Подготовить такой документ можно через портал Госуслуг.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал использование паспортов вакцинации в текущих условиях дискриминацией. По его мнению, введение паспортов вакцинации при поездках за границу будет возможно, когда будет создана единая система.

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Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Автор: Валентина Севрюгина
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