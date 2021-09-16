В ассоциации туроператоров России рассказали, что власти Турции решили ужесточить условия въезда для россиян. Теперь попасть на отдых без ПЦР-теста смогут лишь переболевшие коронавирусной инфекцией или привитые вакциной "Спутник V". Вторую прививку необходимо сделать за 14 дней до прибытия.
Уточняется, что сам сертификат о вакцинации "Спутником V" должен быть переведен на английский язык. Кроме того, в него должны быть включены QR-код и данные загранпаспорта. Подготовить такой документ можно через портал Госуслуг.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал использование паспортов вакцинации в текущих условиях дискриминацией. По его мнению, введение паспортов вакцинации при поездках за границу будет возможно, когда будет создана единая система.
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