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Эксперт назвал дату окончания роста цен на газ в Европе

Мир

Президент Европейского общества инженеров и промышленников Самюэль Фурфари считает, что рост цен на газ в Европе является временным явлением, потому что в целом этот вид топлива не находится в дефиците.

Эксперт назвал дату окончания роста цен на газ в Европе

Ранее стоимость газа на европейском фьючерсном рынке впервые за всю историю преодолела отметку в 950 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом ещё 13 августа газ стоил 543 доллара, а 1 сентября продавался за 614 долларов.

Эксперт считает, что цены на газ будут расти или по крайней мере не падать ещё несколько месяцев, после чего начнётся снижение.

По словам Фурфари, тренд роста цен на "голубое топливо" носит "временный и циклический характер, в Европе нет недостатка газа, спрос и предложение на топливо скоро сбалансируются".

Специалист считает, что поставки газа по российскому газопроводу "Северный поток-2" начнутся не раньше января 2022 года. Это свидетельствует о том, что рост цен на газ остановится в конце 2021 года, отметил Фурфари.

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Цена газа в Европе достигла 808 долларов
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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