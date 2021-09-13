ООН направит $20 млн на оказание помощи Афганистану

ООН планирует направить на гуманитарные операции в Афганистане 20 млн долларов. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам донорской конференции по помощи Афганистану в Женеве.

"Сегодня мы объявляем, что направим $20 млн через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации на поддержку гуманитарных операций в Афганистане", — цитирует заявление Гутерриша ТАСС.

По словам генсека ООН, для оказания помощи Афганистану необходимо обеспечить доступ гуманитарных работников в различные части страны, а также доставку грузов из-за рубежа.

В связи с этим Антониу Гутерриш подчеркнул важность восстановления работв аэропорта в Кабуле.

"Нам нужна возможность перемещать сотрудников и помощь в страну и из неё", — отметил генсек ООН.

Он рассказал об организованных Службой гуманитарных воздушных перевозок ООН воздушных трассах из Исламабада в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат. Но осуществляемых по ним перевозок, по мнению Антониу Гутерриша, недостаточно.

Генсек ООН напомнил, что конференция в Женеве проводится с целью собрать 606 млн долларов для помощи Афганистану.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.