Зеленский заявил о поддержке Байденом вступления Украины в НАТО

Американский президент Джо Байден высказался за вступление Украины в НАТО в ходе недавних переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом в эфире CNN рассказал президент Украины.

"Я спросил президента Байдена: "Что с НАТО? Что с включением Украины в НАТО? Что с нашим членством в НАТО, и когда оно может случиться?" И он сказал: "Думаю, что вы должны быть там, но это не только лишь мое решение", — цитирует Владимира Зеленского РБК.

Украинский президент заявил, что, благодаря такой позиции США, путь Украины в НАТО будет менее долгим.

Вместе с тем 10 сентября Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил прямого ответа о позиции США в вопросе возможности вступления Украины в НАТО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о поддержке американскими властями членства Украины в НАТО. Как отметил чиновник, у Киева уже есть "все инструменты" для потенциального присоединения к альянсу.

Однако, по словам представителя Белого дома Джен Псаки, для вступления в НАТО Украине необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести реформы для установления верховенства закона в стране, модернизировать оборонный сектор и нарастить экономический рост.

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