Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла содержимое его чемоданчика

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что обычно носит белорусский лидер у себя в дипломате.

По словам Натальи Эйсмонт, предметы в чемоданчике политика не отличаются чем-то особенным. Она перечислила содержимое:

документы;

ручка;

другая канцелярия.

"Я, наверное, вас немного разочарую", — ответила пресс-секретарь Александра Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что Наталья Эйсмонт прокомментировала переговоры президентов Белоруссии и России. Политики согласовали 28 союзных программ. Например, главы обсудили вопросы кибербезопасности, а также интегрировали платёжные системы. Александр Лукашенко и Владимир Путин ранее сообщали, что встреча получилась конструктивной.

"Было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной", — заявила пресс-секретарь руководителя Белоруссии.

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