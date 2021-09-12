В Белоруссии оценили встречу Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно.

"Было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной", — рассказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Владимир Путин отметил, что на переговорах удалось:

достичь договоренностей об организации макроэкономической политики;

интегрировать платежные системы;

изучить детально вопросы кибербезопасности.

По итогам переговоров лидеры стран согласовали 28 союзных программ. 10 сентября на заседании в Минске главы правительств одобрили программы сотрудничества.

После переговоров Александр Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия достигли серьезных договоренностей.

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