Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно.
"Было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной", — рассказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Владимир Путин отметил, что на переговорах удалось:
По итогам переговоров лидеры стран согласовали 28 союзных программ. 10 сентября на заседании в Минске главы правительств одобрили программы сотрудничества.
После переговоров Александр Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия достигли серьезных договоренностей.
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