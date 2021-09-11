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Кулеба пожаловался на усталость от неопределённости отношений с ЕС

Мир

Тема проблем Киева с реформами используется Западом, чтобы избежать признания в неготовности принять Украину в ЕС, считает глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Кулеба пожаловался на усталость от неопределённости отношений с ЕС

"Хочу, чтобы меня поняли правильно — мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", — цитирует "Главред" заявление министра на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming.

Дмитрий Кулеба назвал сложившиеся в настоящее время отношения между Киевом и Евросоюзом "стратегической неопределённостью".

"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — посетовал министр.

Он отметил, что членство Украины в Евросоюзе зависит не только от реформ.

"Это и также и политический вопрос. А политически Евросоюз не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ", — заявил Дмитрий Кулеба.

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