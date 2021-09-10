Кулеба: при отказе от борьбы за Крым суверенной Украины не будет

Украина не будет суверенной страной в случае отказа от борьбы за Крым, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Хочу очень чётко отметить, что битва за Крым — это битва за Украину. … Если мы откажемся от активной деоккупации Крыма — суверенной Украины не будет", — цитирует РИА Новости заявление министра в украинском парламенте.

Напомним, вопросу возвращения Крыма в состав Украины был посвящён форум "Крымская платформа", состоявшийся в Киеве 23 августа. Участниками форума стали более 40 государств и международных организаций.

Ранее сообщалось, что представители ряда западных стран, которых ожидали на форуме, отказались от участия в нём. В частности, на саммит не приехал глава МИД Франции. От Великобритании вместо главы Минобороны на форуме была представительница, должность которой соответствует посту заместителя главы МИД.

В Верховной раде замену представителей на саммите сочли плохим сигналом для Киева. По мнению депутата Рады Олега Волошина, это значит, что на Западе не считают "изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.

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