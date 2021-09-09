Украинское издание сообщило о встрече Путина и Байдена в октябре

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в октябре. Сейчас ведутся переговоры о возможных датах саммита.

В дипломатических кругах штатов, Россия и США ведут переговоры об организации встречи Путина и Байдена. Встреча глав государств может пройти в октябре. Об этом сообщает издание "Страна. ua".

По данным "Страны", на встрече президентов могут обсуждаться вопросы:

стратегической стабильности,

контроля над вооружением,

антироссийские выпады со стороны Украины,

газопровод "Северный поток-2",

кибербезопасность

и Афганистан.

Прошлая встреча Путина и Байдена, напомним, состоялась в середине июня этого года. России и США удалось договориться вернуть своих послов в Москву и Вашингтон. Тогда Путин отметил, что на переговорах не было давления и враждебности. На прошлой встрече обсуждались вопросы об Алексее Навальном, заключенных в тюрьмах россиянах и американцах, критика Запада и многое другое.

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