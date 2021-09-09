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Украинское издание сообщило о встрече Путина и Байдена в октябре

Мир

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в октябре. Сейчас ведутся переговоры о возможных датах саммита.

Украинское издание сообщило о встрече Путина и Байдена в октябре

В дипломатических кругах штатов, Россия и США ведут переговоры об организации встречи Путина и Байдена. Встреча глав государств может пройти в октябре. Об этом сообщает издание "Страна. ua".

По данным "Страны", на встрече президентов могут обсуждаться вопросы:

  • стратегической стабильности,
  • контроля над вооружением,
  • антироссийские выпады со стороны Украины,
  • газопровод "Северный поток-2",
  • кибербезопасность
  • и Афганистан.

Прошлая встреча Путина и Байдена, напомним, состоялась в середине июня этого года. России и США удалось договориться вернуть своих послов в Москву и Вашингтон. Тогда Путин отметил, что на переговорах не было давления и враждебности. На прошлой встрече обсуждались вопросы об Алексее Навальном, заключенных в тюрьмах россиянах и американцах, критика Запада и многое другое.

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Кадры с прошлой встречи Путина и Байдена
Автор: Владан Джурич, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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