Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в октябре. Сейчас ведутся переговоры о возможных датах саммита.
В дипломатических кругах штатов, Россия и США ведут переговоры об организации встречи Путина и Байдена. Встреча глав государств может пройти в октябре. Об этом сообщает издание "Страна. ua".
По данным "Страны", на встрече президентов могут обсуждаться вопросы:
Прошлая встреча Путина и Байдена, напомним, состоялась в середине июня этого года. России и США удалось договориться вернуть своих послов в Москву и Вашингтон. Тогда Путин отметил, что на переговорах не было давления и враждебности. На прошлой встрече обсуждались вопросы об Алексее Навальном, заключенных в тюрьмах россиянах и американцах, критика Запада и многое другое.
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