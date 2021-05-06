Место встречи: Politico прогнозирует, где пообщаются Путин и Байден

В ожидании встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина эксперты продолжают делать прогнозы касательно того, где же именно эта встреча наиболее вероятна. Так, экс-чиновники из США сообщили для Politico: возможно, президенты поедут в Чехию, Исландию, Словению или Азербайджан.

В Politico сообщают, что ранее по каналам СМИ прошли данные о желании многих стран принять встречу. Например, это Австрия, Финляндия и Швейцария — страны, которые на сегодняшний момент "нейтральны" и часто организуют различные встречи высоких чинов.

Интересно, что в Politico дают меньше всего шансов Финляндии — там, напомним, уже встречались российский и американский президенты. Дональд Трамп и Владимир Путин посетили страну с целью встречи в 2018 году.

Интересным вариантом, продолжают журналисты, стал бы Баку. Но есть проблема: негативно может среагировать Армения, что ухудшит обстановку в регионе. Также нешаблонным, но интересным вариантом стала бы Исландия: там в 1986 году принимали Михаила Горбачёва, генсека ЦК КПСС, и Рональда Рейгана, президента США.

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