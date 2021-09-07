Какое наследство оставил Жан-Поль Бельмондо?

Скончавшийся накануне французский актёр Жан-Поль Бельмондо оставил своим четверым наследникам особняк, киностудию Cerito, а также доли в ресторанном и туристическом бизнесе.

Жан-Поль Бельмондо

Артист основал кинокомпанию в 1971 году и назвал её в честь своей бабушки. Также у Бельмондо был бизнес в сфере общепита и туризма. Он был одним из владельцев парижского ресторана итальянской кухни "Стреза" и турфирмы.

Бельмондо был дважды женат. Два года назад он вновь сошёлся со своей бывшей возлюбленной — моделью Марией Карлос Сотомайор. Пара встречалась с 1980 по 1987 год, но детей у них не было.

Знаменитый артист умер 6 сентября на 89 году жизни. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал актёра национальным достоянием страны.

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