Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо

Звезда французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо скончался на 89 году жизни. Друг артиста раскрыл детали его кончины.

О последних месяцах жизни легендарного французского актёра рассказал адвокат звезды Мишель Годест.

По словам соратника артиста, Бельмондо в последнее время жаловался на сильную усталость. Кстати, именно усталость актёр называл главной причиной отказа от съёмок в кино.

"В течении длительного времени он чувствовал себя утомленным (нездоровым). Он тихо и спокойно угас", — цитирует слова Мишеля Годеста Agence France-Presse.

Адвокат рассказал, что Жан-Поль Бельмондо умер в своем доме в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память великого француза Жан-Поля Бельмондо. Лидер страны назвал актёра национальным достоянием.

"Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, полным шуток и смеха, с громкими словами и ловким телом, величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя", — написал Макрон в своём аккаунте в Twitter.

Всего за свою жизнь Бельмондо сыграл более ста ролей в кино и в театре. Мировое признание артист получил благодаря ярким ролям в фильмах "Кто есть кто?", "Игра в четыре руки" и "Профессионал".

Жан-Поль Бельмондо получил почетную Золотую пальмовую ветвиь Каннского кинофестиваля и премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Артист дважды состоял в браке. Первая жена Бельмондо танцовщица Элоди Константен родила ему троих детей: дочерей Патрицию и Флоранс и сына Поля Бельмондо. Во втором браке с артисткой балета Натти Тардивель у Бельмондо родилась дочь Стелла.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.