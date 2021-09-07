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Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо

Шоу-бизнес » Зарубежный

Звезда французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо скончался на 89 году жизни. Друг артиста раскрыл детали его кончины.

Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо

О последних месяцах жизни легендарного французского актёра рассказал адвокат звезды Мишель Годест.

По словам соратника артиста, Бельмондо в последнее время жаловался на сильную усталость. Кстати, именно усталость актёр называл главной причиной отказа от съёмок в кино.

"В течении длительного времени он чувствовал себя утомленным (нездоровым). Он тихо и спокойно угас", — цитирует слова Мишеля Годеста Agence France-Presse.

Адвокат рассказал, что Жан-Поль Бельмондо умер в своем доме в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память великого француза Жан-Поля Бельмондо. Лидер страны назвал актёра национальным достоянием.

"Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, полным шуток и смеха, с громкими словами и ловким телом, величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя", — написал Макрон в своём аккаунте в Twitter.

Всего за свою жизнь Бельмондо сыграл более ста ролей в кино и в театре. Мировое признание артист получил благодаря ярким ролям в фильмах "Кто есть кто?", "Игра в четыре руки" и "Профессионал".

Жан-Поль Бельмондо получил почетную Золотую пальмовую ветвиь Каннского кинофестиваля и премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

Артист дважды состоял в браке. Первая жена Бельмондо танцовщица Элоди Константен родила ему троих детей: дочерей Патрицию и Флоранс и сына Поля Бельмондо. Во втором браке с артисткой балета Натти Тардивель у Бельмондо родилась дочь Стелла.

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Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо.
Автор: Елена Былкина
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