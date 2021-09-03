Экономическое давление, оказываемое на Афганистан западными государствами, может спровоцировать поток мигрантов из страны, считает посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В интервью РИА Новости дипломат напомнил, что оказание Западом экономической помощи Афганистану прекращено. Его резервы заморозили.
"Это, кстати, может привести к тому самому иммиграционному давлению со стороны Афганистана на внешний мир, о котором так сильно говорят западные страны. … Ведь беженцы бегут, прежде всего, от нищеты", — отметил посол.
Ранее во Всемирной продовольственной программе ООН заявили, что в Афганистане велика вероятность экономического коллапса после отказа ряда государств в помощи этой стране из-за прихода в ней к власти талибов*.
Как сообщил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли, миллионам афганцев грозит голод.
2 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти прорабатывают возможность оказания гуманитарной помощи Афганистану.
Дипломат призвала международное сообщество принять меры, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в этой стране.
*"Талибан" - организация запрещена в РФ
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