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Прикроют лавочку: в США за биткоин придётся платить налоги

Мир

"Теневой" оборот биткоинов вынудил власти США внести изменения в законодательство. В скором времени они планируют ввести налог на сделки с криптовалютой. Сейчас в Штатах все жители обязаны платить в казну с любой сделки или прибыли, однако если они оплачиваются биткоинами, отследить доход очень сложно. Несмотря на то, что такую "выручку" необходимо декларировать.

Прикроют лавочку: в США за биткоин придётся платить налоги

К тому же брокеров и майнеров, попросят рассказать, откуда взялась криптовалюта на сумму свыше 10 тысяч долларов, пишет Bloomberg.

Ранее первый зампред Центрального банка России Сергей Швецов высказался по поводу положения криптовалюты на российском рынке. Он назвал её "минным полем" и "финансовой пирамидой".

По данным РБК, сегодня стоимость биткоина в России колеблется в районе 50 тысяч долларов. Рекордную цену на криптовалюту зафиксировали в декабре прошлого года — 20 тысяч долларов за единицу. 

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Биткоины наступают на россиян
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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