Зеленский просит Германию и США сохранить транзит российского газа через Украину

Украина может совсем скоро лишиться поставок российского газа из-за решения властей РФ и руководства компании "Газпром" изменить направление газовой трубы в обход украинской территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Украинский лидер планирует призвать к консультациям по газовому вопросу представителей области с германской и американской сторон, говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

"Украинцам крайне важно получать российский газ, потому что он гораздо дешевле газа, поставляемого странами Европы", — подчеркнул Зеленский.

Он уверен, что переговоры в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита после введения в эксплуатацию "Северного потока-2", помогут "обеспечить энергетическую безопасность всей Европы".

Ранее, напомним, Зеленский неоднократно заявлял, что Украина отказывается от российского газа, потому что он "самый грязный в мире из-за присутствия в нём больших скоплений метана".

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