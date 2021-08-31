В Киеве снова слышен плач Ярославны — на сей раз из-за "Северного потока-2"

Украинские политики, предваряя постоянно переносимый визит Владимира Зеленского в США, обратились к президенту Джо Байдену и американским коллегам с открытым письмом.

"Верховная рада Украины призывает палату представителей и сенат конгресса США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путём применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта", — требуют "слуги народа" украинского разлива от американских парламентариев.

Нардепы напомнили главе Белого дома о его обещании быть жёстким по отношению к России и сделать всё, чтобы остановить газопровод (но при этом почему-то "забыли", что Зеленский систематически не выполняет свои обещания). Поэтому просители настаивают на том, что США обязаны изменить свою позицию, чтобы защитить Украину и Европу:

"Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину чёткий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий. Если "Северный поток-2" заработает, Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии и у Кремля будут развязаны руки для участия в саботаже, терроризме и крупномасштабных наступательных операциях против Украины", — прямо-таки плач Ярославны снова оглушил Киев.

Писари из Рады не скупились на аргументы: по их мнению, "СП-2" Кремль собирается использовать как инструмент гибридной войны, тем самым угрожая энергетической безопасности Украины, Европы и даже США. Каким образом газопровод, не проходящий ни по Украине, ни тем более по американскому континенту, может им угрожать, просители (или всё же шантажисты?) не уточнили. Но зато продолжили нагнетать: "Концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России возможность контролировать движение судов в этой акватории и даже блокировать проплывающие корабли. И чтобы предотвратить эти трагедии, украинские парламентарии требуют остановить ввод в эксплуатацию газопровода, иначе "это развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в восточную Украину". Странно, а чего про Крым не упомянули-то?..

Любимчик Госдепа — бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев — считает, что главной причиной провала борьбы Киева с проектом "Северный поток-2" стала потеря Украиной статуса "любимой жены" в Белом доме:

"Очевидно, что США нам ничего не должны. Вашингтон активно помогал нам после майдана, так как мы были любимцами тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена. А что же произошло сейчас? Ответ очевиден: мы потеряли свой особый статус не только у действующего президента США, но также среди его ближайшего окружения. Все политики, независимо от времени и географии, хотят ассоциироваться именно с победами, а не поражениями. Американские политики не являются исключением", — резюмировал Коболев.

А действующий руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко также выразил сожаление, что не может добиться переговоров с Россией о продлении контракта на транзит после 2024, и добавил, что бессмысленно говорить на эту тему с властями Германии. Поэтому он настаивает на том, чтобы параллельно с гипотетическими переговорами с "Газпромом" договариваться с европейскими компаниями — он хочет просить их забронировать прокачиваемые через украинскую ГТС объёмы газа, и притом сделать это прямо сейчас, не дожидаясь 2024.

После ввода "СП-2" главной головной болью для нас будет обеспечение своей энергетической безопасности, также беспокоится руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он разочарован тем, что Вашингтон и Берлин без участия Киева решили газовый вопрос, и при этом не дали никаких серьёзных гарантий по поводу того, будет ли продолжен транзит российского газа через украинскую ГТС после 2024.

"Та декларация, которая была обнародована после переговоров Байдена и Меркель, не даёт предохранителей того, что транзит останется. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность", — плачется газовик.

Под "военной безопасностью" Макогон подразумевает то, что наличие транзита российского газа через Украину связывает руки Кремля. А президент Украины также дополнительно приводит и иной аргумент: мол, деньги, которые платит Москва за транспортировку её топлива в Европу, идут вовсе не на пенсии и прочую ерунду, а исключительно на сохранение и увеличение боеспособности украинских вооружённых сил, которые защищают не только свою страну, но и всю Европу и даже заокеанских "партнёров".

Кроме "наезда" на хозяина из Вашингтона, его украинские слуги предлагают ещё один вариант решения проблемы. После того, как запустят "СП-2", для сохранения своей газотранспортной системы Украина должна стать европейским газовым хабом. Вот такой "простой" выход предложил депутат Верховной рады от президентской фракции "слуг американского народа" Юрий Камельчук. Идея прекрасная, безусловно. Но где же взять необходимое для этого голубое топливо?

"Простейший вариант — использовать другие газопроводы. Например, поставлять газ из Ирана или Азербайджана, или же привозить сжиженный газ кораблями, допустим, из Катара", — всё предусмотрел "рационализатор".

В такие несущественные детали, как в реальности осуществить эти прожекты, Камельчук вдаваться не стал — мол, "это же элементарно, Ватсон!" Действительно, это настолько "просто", что больше никому в голову не приходило даже рассматривать такие возможности.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко коварно разрушил этот грандиозный замысел нардепа, уличив его в полном непонимании принципов функционирования мировых газотранспортных систем:

"Этот план абсурден. Ни с географической точки зрения, ни по своим финансовым возможностям Украина никак не сможет стать европейским газовым хабом. У нас нет необходимого для этого своего объёма газа. Мы не обладаем огромными денежными средствами, чтобы сначала купить азиатский газ, а уже потом перепродать его в Европу. Я вообще не понимаю истерику Киева — ведь, по всей видимости, транзит российского голубого топлива через Украину продолжится и после 2024", — недоумевает эксперт.

И президент РФ Владимир Путин, и глава "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно поясняли, что в принципе от украинского маршрута отказываться не собираются. Главное, чтобы Киев не превращал свою ГТС в инструмент шантажа. Дальнейшая судьба транзита, по мнению Москвы, будет зависеть только от двух факторов: объёмов потребностей Европы в российском газе, обуславливающих необходимость транзита, и соответствующего технического состояния украинской ГТС для нормальной прокачки газа. Но в Киеве предпочитают этого не понимать — у них свои расклады и планы.

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