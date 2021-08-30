Названа причина переноса встречи Байдена и Зеленского

Политолог считает, что пожилому президенту США тяжело выдерживать темп и ответственность.

Андрей Суздальцев рассказал РИА Новости, почему произошёл перенос встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам политолога, встречу перенесли из-за самочувствия "пожилого человека" Байдена, которому приходится нелегко на фоне складывающейся мировой ситуации. Именно поэтому американский президент заснул на недавней встрече с представителем Израиля:

Ему действительно тяжело, темп такой и ответственность.

Суздальцев отмечает, что Байден пытается хоть как-то выровнять положение, поэтому встреча с Зеленским не отменена, а перенесена.

Некоторые мероприятия в графике американского лидера остались на своих местах, но это не значит, что тема Украины имеет меньшее значение, чем остальные проблемы, заверил политолог, но Вашингтон понимает, что Зеленский "может и подождать". На данный момент у Байдена хватает внутриполитических вопросов, связанных с эвакуацией американских граждан из Афганистана, заключил Суздальцев.

О переносе встречи Байдена с Зеленским с 31 августа на 1 сентября объявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан.

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