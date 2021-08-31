Кулеба: скептики потом будут аплодировать стоя вступлению Украины в НАТО

Скептики, не верящие в возможность вступления Украины в НАТО, впоследствии ещё будут аплодировать её членству в альянсе, заявил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Те, кто высказывают какой-то скепсис относительно нашего членства в НАТО, пройдет время, и все они будут стоя аплодировать членству Украины в НАТО", — цитирует министра РИА Новости.

Напомним, в конце 2014 года депутаты Верховной рады Украины внесли изменения в законодательство, предусматривающие отказ страны от внеблокового статуса. В 2019 году парламентом были приняты изменения в конституцию Украины, закрепившие курс страны в Евросоюз и НАТО.

Украина стала шестой страной мира, которая получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями.

По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине придётся добиться соответствия ряду необходимых для вступления в альянс критериев, на что потребуется немало времени. По мнению экспертов, Киев сможет претендовать на членство в НАТО не ранее чем через 20 лет.

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