В ЕС могут создать независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования

В Евросоюзе могут создать собственные, независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования численностью до 5000 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

По его словам, возможность создания собственных сил быстрого реагирования обсуждается в рамках новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС". Проект этого документа планируется представить в ноябре 2021 года. Предполагается, что страны Евросоюза примут окончательное решение по проекту к весне 2022 года.

Вопросы, связанные с подготовкой новой европейской концепции по безопасности планируется обсудить 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Словении.

Источник во внешнеполитической службе ЕС рассказал, что в будущем численность собственного военного контингента Евросоюза может достичь 50 тысяч человек.

Дискуссия о создании Евросоюзом независимых от США военных сил ведётся уже много лет. Такие формирования в разное время предлагалось называть "еврокорпусом", "боевыми группами ЕС", а также "армией Евросоюза".

Пока планы создания собственных сил ЕС ни разу удалось реализовать, так как они блокировались союзниками США в составе сообщества.

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