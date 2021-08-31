EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Настя Ивлеева порылась в вещах в спальне Собчак
Экс-сенатор рассказал, почему в Калининградской области нет сепаратизма
Елена Проклова объяснила, зачем рассказала о домогательствах актёра
В Красноярском крае после ужина с суши и роллами скончались два ребёнка
Эксперт: функция устрашения - главная в работе с мигрантами
Ксению Бородину засняли в компании с таинственным красавцем
Пентагон бросил в Афганистане служебных собак
Политолог спрогнозировал "постоянное напряжение" соседям Афганистана
В Евросоюзе заявили, что афганские беженцы должны оставаться у себя в регионе

В ЕС могут создать независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования

Мир

В Евросоюзе могут создать собственные, независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования численностью до 5000 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

В ЕС могут создать независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования

По его словам, возможность создания собственных сил быстрого реагирования обсуждается в рамках новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС". Проект этого документа планируется представить в ноябре 2021 года. Предполагается, что страны Евросоюза примут окончательное решение по проекту к весне 2022 года.

Вопросы, связанные с подготовкой новой европейской концепции по безопасности планируется обсудить 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Словении.

Источник во внешнеполитической службе ЕС рассказал, что в будущем численность собственного военного контингента Евросоюза может достичь 50 тысяч человек.

Дискуссия о создании Евросоюзом независимых от США военных сил ведётся уже много лет. Такие формирования в разное время предлагалось называть "еврокорпусом", "боевыми группами ЕС", а также "армией Евросоюза".

Пока планы создания собственных сил ЕС ни разу удалось реализовать, так как они блокировались союзниками США в составе сообщества.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Постигнет ли Евросоюз судьба СССР?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Прогноз выборов в Госдуму от Алексея Мухина: кого ждать в новом составе парламента?
Президент Эстонии Карис: "Буду общаться с русскоговорящей общиной на русском"
В ЕС могут создать независимые от НАТО и США силы быстрого реагирования
Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей"
Моргенштерн пригласил ведущей на свою свадьбу Собчак
Советник Байдена заявил, что США готовы сотрудничать с талибами* ради афганцев
Очевидец о трагедии во Владикавказе: "Люди задыхались и срывали маски"
Настя Ивлеева порылась в вещах в спальне Собчак
"Ждут вас железный занавес, репрессии и война": Явлинский предрек России незавидное будущее
Зачем России сотрудничать с новым Афганистаном?
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Андрей Мартынюк В Киеве снова слышен плач Ярославны — на сей раз из-за "Северного потока-2" Андрей Мартынюк Василий Амирджанов Журналисты обратились к президенту с требованиями Василий Амирджанов Конрад Ренкас Любят ли поляки белорусов и украинцев? Конрад Ренкас
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Мир. Новости мира
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Шоу-бизнес
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников