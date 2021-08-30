В Польше рассказали, почему им не удастся победить в войне с Россией

Журналист Newsweek Polska Мариуш Ковальчик заявил, что польская армия, описываемая местными властями как мощная сила, способная дать отпор России, на самом деле таковой не является.

По словам Ковальчика, многие бывшие высокопоставленные военнослужащие польской армии отмечают, что стране вряд ли сейчас хватит сил, чтобы отразить возможный удар со стороны России, и случившаяся недавно закупка 250 американских танков "Абрамс" ничего не изменит.

Экс-начальник польского Генштаба Мечислав Гоцул, на которого ссылается Ковальчик, рассказал, что Россия захватит аэродром с истребителями F-16 лишь за два дня, используя комплексы "Искандер", а имеющихся у Польши комплексов "Пэтриот" не хватит даже для обороны Варшавы.

Кроме того, польская армия не располагает нужным количеством боеприпасов для РСЗО "Хаймарс", и в случае военного конфликта этих запасов хватит только на сутки, напомнил Гоцул.

Также эксперт сообщил, что Польше не хватает денег на обслуживание закупленной техники, а правящая партия "Право и справедливость" взяла под полный контроль оборонный бюджет страны:

"Польское руководство отказалось от стратегического управления безопасностью государства, сделав упор на сохранение власти любой ценой".

Ранее Pravda.Ru писала, что польский политик "нашёл" у России "Северный поток-3".

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