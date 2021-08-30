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В Польше рассказали, почему им не удастся победить в войне с Россией

Мир » Европа » Евросоюз

Журналист Newsweek Polska Мариуш Ковальчик заявил, что польская армия, описываемая местными властями как мощная сила, способная дать отпор России, на самом деле таковой не является.

В Польше рассказали, почему им не удастся победить в войне с Россией

По словам Ковальчика, многие бывшие высокопоставленные военнослужащие польской армии отмечают, что стране вряд ли сейчас хватит сил, чтобы отразить возможный удар со стороны России, и случившаяся недавно закупка 250 американских танков "Абрамс" ничего не изменит.

Экс-начальник польского Генштаба Мечислав Гоцул, на которого ссылается Ковальчик, рассказал, что Россия захватит аэродром с истребителями F-16 лишь за два дня, используя комплексы "Искандер", а имеющихся у Польши комплексов "Пэтриот" не хватит даже для обороны Варшавы.

Кроме того, польская армия не располагает нужным количеством боеприпасов для РСЗО "Хаймарс", и в случае военного конфликта этих запасов хватит только на сутки, напомнил Гоцул.

Также эксперт сообщил, что Польше не хватает денег на обслуживание закупленной техники, а правящая партия "Право и справедливость" взяла под полный контроль оборонный бюджет страны:

"Польское руководство отказалось от стратегического управления безопасностью государства, сделав упор на сохранение власти любой ценой".

Ранее Pravda.Ru писала, что польский политик "нашёл" у России "Северный поток-3".

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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